Политика Зеленский назвал хорошим знаком предложение рашистов начать мирные переговоры

2025-05-12 08:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия "задумалась о прекращении огня" и назвал это хорошим знаком. Об этом глава государства написал в Telegram.

Таким образом президент отреагировал на предложение российского диктатора возобновить прямые переговоры между рф и Украиной с 15 мая в Стамбуле.

По словам Зеленского, сначала москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая - затем Киев готов встретиться.

Президент назвал "хорошим знаком", что моссия "наконец задумалась о завершении войны". Но первым шагом в этом является прекращение огня.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - добавил глава государства.

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