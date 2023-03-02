ВОЙНА В Украине фото Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Крыму, один взорвался – СМИ

2023-03-02 17:30

 

Воинскую часть во временно оккупированном Россией Крыму якобы пытались атаковать два беспилотника. Один из дронов после того, как упал, взорвался.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. По их данным это произошло в Сакском районе полуострова еще якобы в ночь на среду, 1 марта. Однако известно про инцидент стало только на следующий день.

Как утверждается в сообщении, два дрона упали на территории одной из воинских частей около 2 часов ночи. Пропагандисты заявили про "работу ПВО или РЭБ". По их словам стену одного из зданий посекло осколками, однако пострадавших нет.

Как известно, 1 марта в министерстве обороны страны-агрессора пожаловались на массированную атаку дронами на Крым. Представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что якобы уничтожено было 10 БПЛА – 6 сбито, а 4 – выведено из строя. В атаке российское минобороны обвинило Украину.

Отметим, что в ночь на 1 марта на захваченном Россией полуострове прогремели взрывы. "Бавовна" произошла в районе города Евпатория, звуки взрывов также слышали в поселке Черноморское.

Вечером среды в Крыму также было неспокойно. На этот раз взрывы раздались сразу в нескольких городах. А именно – в Ялте, Гурзуфе и Бахчисарае. Они были настолько сильными, что в домах местных жителей тряслись стены, а в автомобилях сработала сигнализация.

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