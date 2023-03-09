Мир Билеты на финал Евровидения 2023 были распроданы за 36 минут

2023-03-09 15:37

Билеты на финал международного песенного конкурса Евровидения 2023 были распроданы за 36 минут, а билеты на остальные шоу примерно за час. Об этом сообщает Sky News.

Впрочем, по информации источника, некоторые фанаты столкнулись с сообщениями об ошибках и неработающим сайтом, в результате чего спрос на билеты был очень высоким.

Также при вступлении в онлайн-очередь болельщики получали сообщение о том, что перед ними стоят более двух тысяч человек, но реальное число, скорее всего, намного больше.

Хотя зал в Мерсисайде обычно вмещает 11 000 человек, на каждое шоу было доступно около шести тысяч билетов на каждое шоу. Стоимость одного билета составляла от £80 до £380 (ориентировочно от 3547 до 16850 грн).

Напомним, гранд-финал Евровидения-2023 пройдет в Ливерпуле 13 мая 2023 года.