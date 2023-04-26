Фото-видео видео Андрею Данилко не "зашла" песня группы TVORCHI, с которой они выступят на Евровидении-2023

2023-04-26 15:38

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, высказался о песне группы TVORCHI, с которой они представят нашу страну на Евровидении-2023.

По словам артиста, он не спешит делать прогнозы, ведь сейчас не активно участвует в жизни конкурса.

"После Евровидения нашего я совсем перестал делать какие-то прогнозы. Когда я сидел в Нацотборе, я еще тогда делал какие-то прогнозы и мог их сделать", - сказал он в комментарии СМИ.

Впрочем, он видел выступления коллектива и ему не понравилась композиция Heart of Steel, но Андрей Данилко все равно желает группе успеха на песенном конкурсе.

"Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи. Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все", - поделился музыкант.