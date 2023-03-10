ВОЙНА В Украине Словения не признала РФ спонсором терроризма из-за плохой работы посольства, – СМИ

2023-03-10 16:27

9 марта 2023 г. Комитет парламента Словении по вопросам внешней политики отклонил предложение по резолюции, признающей РФ страной-спонсором терроризма. В этом, по мнению автора статьи «Вялая дипломатия: почему у Тарана не получается в Словении» , прямая вина украинской дипломатии и лично посла Украины в этой республике.

Резолюция была предложена оппозиционной Демократической партией Словении. Авторы инициативы акцентировали на нападении россиян на гражданских – убийства мирных граждан, ракетные атаки по объектам инфраструктуры. «Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и в то же время осудим российское вторжение», – так звучали комментарии представителей Демократической партии Словении.

Однако, как отмечается в статье, еще до голосования в правящей партии выступили против. А в МИД Словении вообще стали на защиту «простых русских», которые якобы не несут ответственности за войну, «начатую Путиным». Так, министр иностранных дел Таня Файон заявила, что любая инициатива внести РФ в перечень стран-спонсоров терроризма будет «равносильна наказанию всего русского народа».

При этом, как известно, Словения поддерживает Украину и гуманитарной, и военной помощью, гостеприимно отнеслась к украинским беженцам. Парламент Словении единогласно поддержал заявление с осуждением российской войны в Украине и призывами продолжать оказывать помощь Киеву и выступать за «всеобъемлющий, справедливый и длительный мир». Зато, как считает автор статьи, плоское понимание того, кто виноват и достоин наказания за агрессию против Украины – очевидный провал работы с дипломатическим ведомством Словении.

«Впрочем, результат вполне предсказуемый, учитывая, кто является чрезвычайным и полномочным послом Украины в этой маленькой европейской стране. Андрей Таран, экс-министр обороны Украины, получил эту райскую должность весной 2022 г. И за год своей деятельности на посту дипломата не смог объяснить коллегам в Словакии, кто виноват в кровавой агрессии против Украины и какого наказания все эти люди заслуживают».



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