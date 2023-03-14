ВОЙНА В Украине Олексій Данилов попередив про дуже небезпечну тенденцію серед українців

2023-03-14 08:25

В Україні з'являється все більше прихильників мирних переговорів з московією вже на поточному етапі війни. Це є дуже небезпечною тенденцією, заявив секретар РНБО Олексій Данилов у програмі "Говорить Великий Львів".

За його словами, однією з цілей масованих обстрілів ракетами була спроба схилити Україну до початку мирних переговорів.

"Я слухав одного діяча з Львівської області, який говорив, що потрібні переговори, потрібно сідати і домовлятися. Майте на увазі, що таких стає все більше і більше, і більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть із Західної України починають про такі речі говорити", – заявив Данилов.

subscriber subscriber

Еще по теме

СМИ РОЗСЛІДУВАННЯ УП ПРОТИ АНДРІЯ СМИРНОВА ЦЕ ОСОБИСТА ПОМСТА СЕВГІЛЬ МУСАЄВОЇ ЗА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КОСТЯНТИНА ГРИГОРИШИНА?

2023-02-22 21:15

рф пытается взять Бахмут к 24 февраля - Данилов

2023-02-16 21:00

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал два вероятных направления наступления оккупантов

2023-02-10 08:26

москва через посредников начинает "умолять" о переговорах – Данилов

2023-02-07 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу на 2023-2025 годы

2023-03-14 13:35

Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов превысило 160 тысяч

2023-03-14 12:27

В каких регионах Украины 14 марта возможны отключения света

2023-03-14 11:33

фото Люксембург передал Украине современные бронированные авто экстренной помощи

2023-03-14 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу на 2023-2025 годы 2023-03-14 13:35
Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов превысило 160 тысяч 2023-03-14 12:27
В каких регионах Украины 14 марта возможны отключения света 2023-03-14 11:33
фото Люксембург передал Украине современные бронированные авто экстренной помощи 2023-03-14 10:26