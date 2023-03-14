ВОЙНА В Украине Олексій Данилов попередив про дуже небезпечну тенденцію серед українців

2023-03-14 08:25

В Україні з'являється все більше прихильників мирних переговорів з московією вже на поточному етапі війни. Це є дуже небезпечною тенденцією, заявив секретар РНБО Олексій Данилов у програмі "Говорить Великий Львів".

За його словами, однією з цілей масованих обстрілів ракетами була спроба схилити Україну до початку мирних переговорів.

"Я слухав одного діяча з Львівської області, який говорив, що потрібні переговори, потрібно сідати і домовлятися. Майте на увазі, що таких стає все більше і більше, і більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть із Західної України починають про такі речі говорити", – заявив Данилов.