Політика Зеленський заявив, зо зменшення фінансування України ставить під загрозу мирні переговори

2025-12-19 10:28

Путін точно не піде на діалог, якщо Євросоюз не погодить репараційну позику для України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Брюсселя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через заборону, санкційну, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо у України буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватись фінансування, безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але це не менше, то для Росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку", – заявив він.

На питання журналістів, що робитиме Україна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України, Зеленський відповів: "А що буде робити Європа? Це серйозне запитання. І що будуть робити Сполучені Штати?".

"Якщо Україна не має таких грошей, вона в більш слабкій позиції. У Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо більш слабкішими і більш враженими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу", – вважає президент.

Також Зеленський розповів, що Україна використовуватиме фінансування, отримане з заморожених активів рф, на посилення армії і закупівлю зброї. Якщо ж війна припинитья, то гроші підуть на відбудову.