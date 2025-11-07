Політика Туреччина підтвердила готовність прийняти четвертий раунд мирних переговорів між Україною та рф

2025-11-07 16:44

Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною та росією. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Yeni Şafak.

За його словами, Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

"Три раунди переговорів між делегаціями рф і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні", - заявив глава МЗС Туреччини.

Туреччина й надалі підтримуватиме дипломатичні зусилля для досягнення миру та готова надати свій майданчик для прямих переговорів між Києвом і москвою, додав Фідан.