Політика Володимир Зеленський анонсував великий день переговорів для просування на шляху до миру

2025-08-07 16:46

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе низку телефонних розмов і контактів із міжнародними партнерами для реального просування на шляху до миру. Про це він повідомив у Телеграм.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії", – написав він.

За словами Зеленського, сьогодні ж відбудеться комунікація на рівні радників з питань національної безпеки.

Глава держави розповів, що вчора після нашої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з uенсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Важливо обговорити ключові деталі.

"Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань", – зазначив президент.

Третім пріоритетом, на його думку, є довготривалість безпеки, яка можлива разом зі США та з Європою.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня Трамп заявив, що зустріч між Стівом Віткоффом і путіним була "дуже продуктивною". За його словами, було "досягнуто значного прогресу". Він додав, що після зустрічі поінформував про її підсумки деяких європейських союзників.

Після зустрічі Віткоффа з путіним Трамп переговорив із Зеленським. У розмові також взяли участь європейські лідери. За словами українського президента, вони обговорили те, що було озвучено в москві.