ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти десятків юридичних і фізичних осіб

2026-07-07 14:35

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти компаній, які підтримують російський ВПК.

Загалом обмеження запроваджено проти 30 юридичних і 42 фізичних осіб.

До переліку, зокрема, увійшов центр "Буревісник" та компанія "КАМ-Інжиніринг".

Друге рішення РНБО стосується 15 фізичних і 8 юридичних осіб, які підтримують агресію росії проти України. Серед тих, хто потрапив під санкції, – воєнний блогер Володимир Романов, колишній військовий льотчик Ілля Туманов та депутатка московської міської думи Марія Кисельова.