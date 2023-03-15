ВОЙНА В Украине ВСУ вооружены опытом и новейшей техникой сейчас готовы к любым сценариям развития событий

2023-03-15 08:24

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк заявил, что на сегодня ВСУ, вооруженные опытом и новейшей техникой от партнеров, готовы к разным сценариям развития событий. Слова генерал-майора опубликовал Генеральный штаб.

Николюк отметил, что во время наступления на Черниговщине россияне использовали тактику "устрашения", "давления массой".

"Наступали колоннами и думали, что дойдут до Киева и покорят нашу столицу. Мы уничтожали все логистические пути российских войск, и они просто застряли без горючего и боеприпасов", - уточнил он.

Командующий напомнил, что отступление началось в конце марта и продолжалось до начала мая.

При этом во время наступления оккупанты потеряли более 50% общей численности.

"Сегодня, вооруженные опытом и новейшей техникой от партнеров, мы готовы к разным сценариям развития событий. Все желающие попасть на концерт Кобзона должны получить этот шанс", - подчеркнул генерал-майор.

Ранее сообщалось, что Николюк покинул пост командующего Оперативного командования Север и стал командующим подготовкой Сухопутных войск ВСУ.

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