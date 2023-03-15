ВОЙНА В Украине Оккупанты снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова

2023-03-15 11:21

Рашисты в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом 15 марта сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте атаки работают экстренные службы, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Масштабы разрушений выясняют.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, в районе места прилета нет ни одного военного объекта - только жилые дома и городская инфраструктура.

"В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала", - написал он в Telegram.