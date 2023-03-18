ВОЙНА В Украине фото В Крыму роCCияне заставляют людей бесплатно рыть окопы: где враг укрепляет оборону

2023-03-18 09:35

Противники принудительно привлекают к работам мирных жителей, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты возводят фортификационные сооружения и роют окопы в оккупированном украинском Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В Генштабе отметили, что к выполнению работ принудительно привлекается гражданское население на бесплатной основе.

"Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной Республики Крым противник начал строительство фортификационных сооружений и окопов", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Крыму враги для обороны рыли траншеи на побережье.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, у россиян на полуострове есть мощная сухопутная авиационная группировка войск. В частности, по его данным, там размещены около 60 вертолетов и 90 боевых самолетов противника.

Стоит отметить, что Украина решила освобождать от россияне все свои земли, в том числе Крым. Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что украинцам для освобождения Крыма очень необходимо дальнобойное оружие.