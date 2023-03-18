ВОЙНА В Украине фото В Крыму роCCияне заставляют людей бесплатно рыть окопы: где враг укрепляет оборону

2023-03-18 09:35

 

Противники принудительно привлекают к работам мирных жителей, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты возводят фортификационные сооружения и роют окопы в оккупированном украинском Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В Генштабе отметили, что к выполнению работ принудительно привлекается гражданское население на бесплатной основе.

"Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной Республики Крым противник начал строительство фортификационных сооружений и окопов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму - последние новости, которые стоит знать

Ранее сообщалось, что в Крыму враги для обороны рыли траншеи на побережье.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, у россиян на полуострове есть мощная сухопутная авиационная группировка войск. В частности, по его данным, там размещены около 60 вертолетов и 90 боевых самолетов противника.

Стоит отметить, что Украина решила освобождать от россияне все свои земли, в том числе Крым. Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что украинцам для освобождения Крыма очень необходимо дальнобойное оружие.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов

2023-03-10 21:36

Подготовка к «сезону»: в США задумались над освобождением Крыма

2023-03-07 19:00

фото Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Крыму, один взорвался – СМИ

2023-03-02 17:30

В ВСУ с юмором отреагировали на обустройство обороны во временно оккупированном Крыму

2023-03-02 09:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В боях за Бахмут оккупанты задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский

2023-03-18 13:08

Си Цзиньпин предложит путину помощь в уклонении от санкций – ISW

2023-03-18 12:14

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

2023-03-18 11:18

видео Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина

2023-03-18 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В боях за Бахмут оккупанты задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский 2023-03-18 13:08
Си Цзиньпин предложит путину помощь в уклонении от санкций – ISW 2023-03-18 12:14
Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов" 2023-03-18 11:18
видео Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина 2023-03-18 10:27