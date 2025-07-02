ВІЙНА В Україні На полігонах ЗСУ заборонили скупчення особового складу та техніки, розміщення бійців у наметових містечках

2025-07-02 12:30

В українській армії заборонили скупчення особового складу та військової техніки, розміщення бійців у наметових містечках на полігонах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Телеграм.

Він розповів, що провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки в армії, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

Сирський заслухав звіти про реалізацію заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів росіян.

"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено", – підкреслив головком.

За його словами, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі й інші захисні споруди та реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

Головнокомандувач наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

Також він визначив завдання для покращення підготовки, серед них, зокрема організація закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За словами головнокомандувача, за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скибюк.

Також Сирський розповів, що термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії російським ударним БПЛА.