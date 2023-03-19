ВОЙНА В Украине путин может не дожить до суда в Гааге: политтехнолог назвал варианты будущего президента рф

2023-03-19 11:34

Диктатора может убить его окружение, чтобы тот не рассказал на суде правду об их участии в войне против Украины.

После того, как МКС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, есть два сценария его будущего. Один из них состоит в том, что диктатор просто не доживет до судебного процесса.

Об этом рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман, сообщает "24 канал".

Он отметил – определенные категории российского населения поняли, что их будущее достаточно призрачно. Поэтому, прежде всего, нужно "сдать" Путина. В то же время, политтехнолог оценивает как очень малую вероятность того, что президент РФ все же окажется на скамье подсудимых.

Так, Шейтельман привел пример судьбы иракского диктатора Саддама Хусейна. Он предстал перед судом, но для этого армии США пришлось захватывать Багдад.

"В захват Москвы американскими войсками я верю слабо", – заметил эксперт.

Что касается судьбы экс-президента Югославии, диктатора Слободана Милошевича, то политтехнолог напомнил, что он был выдан суду. Однако отличие Милошевича от Путина состоит в том, что тот не представлял опасности для новых элит Югославии, то есть они не боялись, что диктатор что-нибудь расскажет.

"Мне кажется, что в России следующий режим после Путина будет из людей из его нынешнего окружения. Им точно не нужно, чтобы Путин рассказывал правду об их участии в этой войне", – отметил Шейтельман.

Поэтому он не верит, что российский диктатор вообще доживет до суда. Эксперт видит два сценария для Путина в таком случае: либо его убьют свои, либо он спокойно добудет на посту президента, больше никогда не покидая Россию.

Политтехнолог также обратил внимание на информацию от издания The New York Times, сообщившего, что пока РФ не выполнит ордер на арест Путина, с нее не снимут санкции. По мнению Шейтельмана, депутаты, промышленники и предприниматели в России теперь поймут, что для отмены ограничений сначала нужно "сдать" тех, на кого выдан ордер МКС.

"Я думаю, так же сильно это повлияло на олигархов, пытавшихся использовать свои лоббистские усилия, чтобы сейчас снять с себя санкции", – добавил эксперт.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Теперь Путин имеет статус подозреваемого и его могут арестовать и передать суду в случае визита в 123 страны.

Главный прокурор МКС Карим Хан заверил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, вне зависимости от аргументов России. Речь идет о заявлениях РФ, что она не признает юрисдикцию этого суда и не ратифицировала Римский устав.