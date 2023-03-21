ВОЙНА В Украине КАРТА Успешная контратака ВСУ в районе Бахмута означает, что оккупационные войска обескровлены, — ISW

2023-03-21 10:44

ЗСУ провели успішну контратаку на захід від Бахмута, що може свідчити про втрату ініціативи росіян, — ISW

Українські сили оборони відкинули ворога поблизу траси біля населеного пункту Іванівське.

Водночас певні джерела поширили кадри, на яких зображена нібито колона бронетехніки вздовж траси на південний захід від Костянтинівки і припустили, що українці готуються розпочати там контрнаступ.

Аналітики припускають, що наступ росії на Донбасі наближається до кульмінації, а Україна має можливості перехопити ініціативу. Зокрема, ворожий наступальний потенціал гальмують масові втрати ворога в районі Вугледару.