ВОЙНА В Украине КАРТА Успешная контратака ВСУ в районе Бахмута означает, что оккупационные войска обескровлены, — ISW

2023-03-21 10:44

ЗСУ провели успішну контратаку на захід від Бахмута, що може свідчити про втрату ініціативи росіян, — ISW

Українські сили оборони відкинули ворога поблизу траси біля населеного пункту Іванівське.

Водночас певні джерела поширили кадри, на яких зображена нібито колона бронетехніки вздовж траси на південний захід від Костянтинівки і припустили, що українці готуються розпочати там контрнаступ.

Аналітики припускають, що наступ росії на Донбасі наближається до кульмінації, а Україна має можливості перехопити ініціативу. Зокрема, ворожий наступальний потенціал гальмують масові втрати ворога в районі Вугледару.

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