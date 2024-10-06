ВОЙНА В Украине У врага в Угледаре было преимущество 10 к 1 в артиллерии: в NYT исследовали потери

2024-10-06 16:30

Близость Донбасса к западной россии позволяла москве легко перебрасывать войска, технику и боеприпасы на линию фронта, говорится в статье.

К концу лета у российских войск в районе города Угледар Донецкой области было преимущество 10 к 1 в артиллерийских системах. Об этом рассказал украинский военнослужащий 72-й бригадой Роман, который защищал Угледар, пишет The New York Times.

Отмечается, что близость Донбасса к западной россии позволяла рашистам легко перебрасывать войска, технику и боеприпасы на линию фронта.

В последние недели, все приближаясь к Угледару, армия рашистов начала наносить существенные потери Силам обороны Украины. По словам медиков, каждый день ранения получали десятки солдат, а среди военных звучали заявления об "истощении" войск.

Потери россии в Украине тоже растут

Украинские и западные официальные лица указывают на растущие цифры потерь и среди российских войска. Советник британских военных Николас Окотт указал на то, что российская армия теряла почти 1200 в день в августе текущего года, и это доказательство тяжелых потерь России в войне.

По данным военного аналитического сайта Oryx, за всю войну россия потеряла примерно три боевых бронированных машины на одну украинскую.

Аналитики из Королевского института объединенных служб, занимающегося военными исследованиями, подсчитали, что при нынешнем уровне потерь и темпе производстве на РФ, скорее всего, россияне исчерпают свои запасы бронированных боевых машин к 2026 году.

Проводивший аналогичное исследование военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади заявил, что до 2026-го РФ сможет позволить себе только "одно или два сражения масштаба Авдеевки с точки зрения потерь" бронированных машин.

Операция ВСУ в Курской области - мнения разнятся

По мнению военных экспертов, с началом лета украинские военные были хорошо подготовлены к борьбе в регионе и даже к планированию возможных контратак в следующем году. Аналитики считают, что большему риску силы Украины подвергла операция ВСУ в Курской области, мнения о целесообразности которой до сих пор рознятся и среди украинских военных.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 октября общие потери россии в Украине составили около 660 тысяч 470 человек личного состава.

За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 1250 российских захватчиков. Также они уничтожили кучу российской техники: три танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня. 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 19 единиц специальной техники.