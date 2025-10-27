ВІЙНА В Україні Потужні удари комплексів HIMARS зупинили спробу рашистів розгнорнути наступ в Донецькій області

2025-10-27 11:33

Окупанти здійснили невдалу спробу штурму в районі села Володимирівка в Донецькій області. Про це повідомила 33 ОМБр у Фейсбук.

Вказано, що п'ять ворожих броньованих машин викотилися з боку Новоторецька і спробували здійснити прорив оборони Володимирівки.

"Хоча цього разу погодні умови, на які, вочевидь, так покладалися окупанти, не зіграли їм на користь. Аж три машини засіли в болоті так, що десант вилазив прямо у воду", – йдеться у повідомленні.

Поки це відбувалося, артилерія накрила скупчення живої сили ворога, в тому числі за допомогою комплексу HIMARS.

"Покинуту техніку добили розрахунки FPV та важких бомберів – решту одиниць перейняли на себе суміжні підрозділи. А піхота – накивала, наспівуючи пісні кобзона", – додали у бригаді.