Политика США уже возобновили поставки военной помощи Украине

2025-03-12 16:41

США возобновили поставки военной помощи Украине через территорию Польши. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в соцсети Х.

"Вновь началась транспортировка американского оружия из POLLOG HAB в Ясенке в Украину", - написал он.

В свою очередь, директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила прекращение паузы в обмене разведывательными данными с Украиной.

"Благодаря лидерству президента США мы стали на один значительный шаг поближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной", - написала она в соцсети Х.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров с США украинская сторона согласилась на немедленное 30-дневное перемирие, если россия пойдет на такой шаг. На днях США передадут рашистам предложение о прекращении огня в Украине и надеются на его согласие.