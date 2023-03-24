ВОЙНА В Украине В Украине открывается офис прокурора Международного уголовного суда Гааги

2023-03-24 19:31

В Украине начнет работу полевой офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), сообщает Укринформ.

Указано, что соответствующее соглашение было подписано сегодня в Гааге в здании МУС. От Украины подпись поставил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Решение об этом открытии было принято еще 3 марта и сегодня мы подписали соответствующий международный документ. Это значит, что команда прокурора Карима Хана сможет работать в Украине в более стабильных условиях. И это позволит им не только находиться больший срок в Украине, но и иметь соответствующий офис, который будет защищен во всех возможных измерениях. В том числе с соответствующей защитой информации", – сказал Костин.

Он считает, что это поможет МУС более интенсивно и более эффективно работать в Украине по расследованию военных преступлений, совершенных рашистами. Офис будет открыт в Киеве.