Мир Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

2024-11-22 10:27

Страны ЕС обязаны исполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Это решение не просто "политическое", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находясь с визитом в Иордании, сообщает Europa Press.

"Это не политическое решение, это решение международного суда и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он.

По его словам, решение суда относительно премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Трагедия в секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно шагнуть вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".