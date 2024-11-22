Мир Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

2024-11-22 10:27

Страны ЕС обязаны исполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Это решение не просто "политическое", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находясь с визитом в Иордании, сообщает Europa Press.

"Это не политическое решение, это решение международного суда и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он.

По его словам, решение суда относительно премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Трагедия в секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно шагнуть вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС должен взять "свою судьбу в свои руки" после избрания Трампа, - Боррель

2024-11-14 22:15

Гипотетическая «победа» путина – не станет «победой» для Трампа – Жозеп Боррель

2024-11-12 12:11

Война в Украине без поддержки Запада закончится за 15 дней, - Боррель

2024-10-07 20:48

После авиаударов рф по Харькову власти Евросоюза могут отменить все ограничения использования западного оружия

2024-09-02 08:23

Еще новости в разделе "Мир"

Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

2024-11-22 10:27

В Румынии разоблачена крупная сеть производителей поддельных документов для украинцев и молдаван

2024-11-21 09:31

Израиль обнаружил, что у "Хезболлы" большие запасы роССийского оружия — СМИ

2024-11-20 17:37

Власти Индии оштрафовали WhatsApp на $25 млн за нарушение антимонопольного закона

2024-11-20 13:34
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху 2024-11-22 10:27
В Румынии разоблачена крупная сеть производителей поддельных документов для украинцев и молдаван 2024-11-21 09:31
Израиль обнаружил, что у "Хезболлы" большие запасы роССийского оружия — СМИ 2024-11-20 17:37
Власти Индии оштрафовали WhatsApp на $25 млн за нарушение антимонопольного закона 2024-11-20 13:34