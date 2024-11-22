Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Страны ЕС обязаны исполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Это решение не просто "политическое", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находясь с визитом в Иордании, сообщает Europa Press.
"Это не политическое решение, это решение международного суда и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он.
По его словам, решение суда относительно премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.
Трагедия в секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно шагнуть вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".