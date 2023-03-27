ВОЙНА В Украине В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле казарм роССийских силовиков – мэр

2023-03-27 16:05

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков.

Источник: законный мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, Telegram-канал РИА-Мелитополь, коллаборант, так называемый член "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов и канал оккупационной администрации в Telegram

Прямая речь Федорова: "У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ".

Детали: Позже Федоров опубликовал фото дыма на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.