Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков.
Источник: законный мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, Telegram-канал РИА-Мелитополь, коллаборант, так называемый член "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов и канал оккупационной администрации в Telegram
Прямая речь Федорова: "У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ".
Детали: Позже Федоров опубликовал фото дыма на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.