Политика Конгресс может рассмотреть помощь Украине и конфискацию роССийских активов одним пакетом, - Малюська

2024-03-17 08:30

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, существует вероятность, что все проекты по помощи Украине, а также о конфискации российских активов в США могут рассмотреть одним пакетом.

"Конгрессмены, сенаторы и представители исполнительной власти в США подтвердили, что существует вероятность, что все проекты о помощи Украине, и военной, и финансовой, а также о конфискации активов могут двигаться одним пакетом", - сказал министр в эфире телемарафона.

Малюська также считает, что не исключена возможность, что рассмотрение может начаться уже на следующей неделе.

"Не исключена возможность, что рассмотрение может начаться и голосование может состояться уже на следующей неделе. Ожидается быстрое движение", - пояснил он.

Министр рассказал, что условием этого является нахождение компромисса по техническим деталям оказания помощи. Малюська отметил, что патовой ситуации в американском парламенте уже нет.

"Мы точно имеем большинство голосов как среди республиканцев, так и среди демократов", - добавил он.

Помощь Украине от США - детали

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что ждет принятия будущего законопроекта о помощи, которая необходима для Украины благодаря голосам демократов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, после встречи с Джо Байденом, предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей и тысячи жизней" зависят от того, позволит ли республиканец проголосовать за 60 миллиардов долларов военной помощи Украине.