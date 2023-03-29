ВОЙНА В Украине роССияне все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб

2023-03-29 17:43


В последнее время наблюдается тенденция, когда русские захватчики отказываются делать приказы командиров.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований «Невский» и «Ветераны».

«Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении», - отметили в Генштабе.

За минувшие сутки украинские защитники отбили 57 вражеских атак и нанесли удары по 11 районам сосредоточения оккупантов.

С 24 февраля 2022-го по 29 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 340 солдат армии российской федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Кроме того, ВСУ оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. У группы «вагнер» наблюдаются проблемы с личным составом.

 

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