ВОЙНА В Украине Австрия выделяет еще 8 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

2024-11-19 10:26

Австрия выделяет еще 8 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам и подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке украинского народа. Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского МИД заявлении к 1000 дням российской захватнической войны против Украины.

"Путин и его приспешники несут полную ответственность за страдания, которые они повлекли, и это не должно остаться безнаказанным. Австрия с первого дня твердо стоит на стороне украинского народа. Гуманитарная помощь перед третьим зимним сезоном войны будет увеличена еще на восемь миллионов евро из Фонда помощи в случае катастроф за границей (AKF) Министерства иностранных дел", - заявили в МИД Австрии.

Отмечается, что около 5 млн. евро будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), который направлен на возобновление сельскохозяйственного производства в Украине. Еще 3 млн евро получат Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для предоставления гуманитарной помощи в Украине и Молдове, приютившей большое количество украинцев.

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Австрия выделяет еще 8 млн евро на гуманитарную помощь украинцам 2024-11-19 10:26