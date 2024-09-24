Политика Япония готовит пакет энергетической помощи Украине

2024-09-24 19:15

Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, который сообщил о новом пакете энергетической помощи. Об этом 24 сентября сообщает Офис президента.

Стороны обсудили сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

Также Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике.

Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению.

Также Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры Украины и Германии обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира.