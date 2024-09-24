Япония готовит пакет энергетической помощи Украине

Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, который сообщил о новом пакете энергетической помощи. Об этом 24 сентября сообщает Офис президента.
Стороны обсудили сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.
Также Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике.
Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.
Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению.
Также Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры Украины и Германии обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира.