В Крыму заметили военную колонну рф с грузовиками советского производства

Во временно оккупированном Крыму в среду заметили, как российские войска опрокидывают технику по трассе “Таврида”. В составе колонны замечены старые советские автомобили ЗИЛ-131. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Детали
Отмечается, что колонна машин проехала с стороны Керченского моста вглубь полуострова в направлении материковой части Украины.
ЗИЛ-131 — среднетоннажный грузовик повышенной проходимости, который производился в СССР с 1966 года.
Напомним
В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма российские оккупанты активно привлекают гражданское население к строительству защитных сооружений и окопов.