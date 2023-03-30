ВОЙНА В Украине В Крыму заметили военную колонну рф с грузовиками советского производства

2023-03-30 19:24

 

Во временно оккупированном Крыму в среду заметили, как российские войска опрокидывают технику по трассе “Таврида”. В составе колонны замечены старые советские автомобили ЗИЛ-131. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Детали

Отмечается, что колонна машин проехала с стороны Керченского моста вглубь полуострова в направлении материковой части Украины.

ЗИЛ-131 — среднетоннажный грузовик повышенной проходимости, который производился в СССР с 1966 года.

Напомним

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма российские оккупанты активно привлекают гражданское население к строительству защитных сооружений и окопов.

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