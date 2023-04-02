ВОЙНА В Украине НАТО намерена передать Украине шесть танковых батальонов Leopard, - Писториус

2023-04-02 08:23

 

Страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

При этом он отметил, что отправить украинцам больше именно такого вооружения вряд ли удастся, поскольку "ресурсы союзников ограничены" и добавил, что и Германия "не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя тратить".

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", - заявил Писториус.

В то же время министр рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит Украине два батальона Leopard 2, где будет 60 танков.

Кроме того, к концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard 1, собранных в четыре батальона. Глава Минобороны Германии добавил, что США вместе с Британией тоже поставляют танки.

"К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины", - подытожил Писториус.

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