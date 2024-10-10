Политика Премьер-министр предложил создать национальную службу надзора за СМИ

2024-10-10 14:29

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике журналистов, назвав их "кровопийцами", и предложил создать национальную службу надзора за СМИ. Об этом сообщает Politico.

Это случилось после того, как один из журналистов спросил его о всевозрастающей напряженности, которая наблюдается в руководящей коалиции, на что Фицо вскипел.

"С первого дня парламентских выборов вы не даете нам ни минуты [покоя]. Вы идете против нас будто те кровопийцы", - подчеркнул он.

Он отдельным образом выделил основные независимые словацкие СМИ - Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk, которые критикуют его правительство и с которыми он прекратил какую бы то ни было коммуникацию.

"Вы после себя хоть читаете то, что вы пишете? Думаю, что не читаете... Это же насквозь пропитано ненавистью. Вашей рукой водит дьявол", - не унимался Фицо и поставил в вину журналистам майское покушение на него, во время которого вооруженный мужчина выстрелил ему в живот.

Глава правительства обвинил представителей СМИ в том, что они желают ему только навредить.

Фицо назвал разные меры, к которым правительство может прибегнуть против СМИ, которые, по его словам, "делают все, что им хочется... безо всякой для них ответственности".

Также он подчеркнул, что поддерживает идею создания национального органа по вопросам работы СМИ и определению санкций для журналистов, "не исправляющих свои неправдивые статьи", добавив, что все журналисты должны пройти курсы переквалификации.

В то же время его слова вызвали возмущение со стороны оппозиции, которая считает предложенные им меры попыткой ввести цензуру.

Словацкие СМИ испытывают на себе давление с тех пор, как Фицо в четвертый раз пришел к власти осенью прошлого года. Его нынешнее правительство отменило вещание общественного вещателя RTVS и заменило его на Словацкое телевидение и радио (STaR), которое, как опасаются сторонники свободы слова и институтов ЕС, может просто оказаться рупором правящей коалиции.