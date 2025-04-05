Политика Вопреки позиции Фицо граждане Словакии собрали уже более пяти млн евро на боеприпасы для ВСУ

2025-04-05 10:31

Словаки в рамках благотворительной инициативы Амуниция для Украины с апреля 2024 года по февраль 2025-го собрали 5,1 млн евро на боеприпасы для ВСУ, вопреки позиции правительства премьера Роберта Фицо. Об этом рассказали в благотворительном фонде Все для Украины - Поддержка Украины (All4Ukraine) в комментарии Укринформу.

Фонд совместно со своими зарубежными партнерами в Чешской и Словацкой республиках запустил зарубежную кампанию Амуниция для Украины в апреле 2024 года. Ее целью был сбор средств преимущественно на территории Словакии в рамках Чешской инициативы по закупке снарядов для Вооруженных сил Украины.

"Инициатива Амуниция для Украины, запущенная в начале 2024 года, привела к эффекту "взрыва", став своеобразным протестом против политики правительства Роберта Фицо, ее поддержали известные деятели как в самой Словакии, так и за границей. Само мероприятие стало крупнейшей краудфандинговой кампанией в истории Словакии, собрав с апреля 2024 года по февраль 2025-го беспрецедентные 5,1 миллиона евро от более чем 75 тыс. отдельных доноров.

Кампания возникла в ответ на отказ правительства Словакии присоединиться к международным усилиям, возглавляемым Чешской Республикой, по обеспечению Украины боеприпасами – под лозунгом "Если не хочет правительство, мы сделаем". Кампания получила значительное международное признание, ее освещали BBC, Reuters, The Wall Street Journal и Politico", - говорится в сообщении.

Собранные средства использованы для закупки 2700 единиц 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и дополнительно минометных мин, которые уже доставлены в Украину.