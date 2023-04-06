Мир В Австралии разработали принципиально новую технологию обнаружения противопехотных мин

2023-04-06 08:26

В Австралии разработали новую технологию обнаружения противопехотных мин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

 Отмечается, что в основе нового метода лежит технология магнитно-резонансного распознавания.

Как указали специалисты, использующиеся в настоящее время металлодетекторы реагируют на неопасные предметы, что замедляет работу саперов, но разработка позволяет избежать этого.

"Детектор использует радиочастотные импульсы и измеряет, как радиоволны взаимодействуют с атомами и молекулами. Возврат радиосигнала к детектору соответствует отличительной молекулярной сигнатуре взрывчатого вещества наземной мины", - говорится в пресс-релизе.

CSIRO совместно с инвестиционно-консалтинговой фирмой RFC Ambrian создало компанию MRead, которая займется адаптацией новой технологии для ручных детекторов.

Ее первыми клиентами станут неправительственные организации, такие как британо-американская HALO Trust , которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов по всему миру.

Напомним, в связи с боевыми действиями сегодня территория Украины считается одним из наиболее заминированных мест в мире.  По подсчетам экспертов, на полное разминирование страны понадобится не менее десяти лет.

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