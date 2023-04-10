ВОЙНА В Украине фото Виноробня «Колоніст» приєдналася до ініціативи бренду «Амбасадор» Сергія Ніжинського

2023-04-10 12:23

​ В умовах страшної війни українці як можуть допомагають виживати економіці країни та один одному.

​ Виноробня «Колоніст» приєдналася до ініціативи бренду «Амбасадор» Сергія Ніжинського та українців з Чикаго — фонду Helps of Ukraine з приводу допомоги українським переселенцям.

​ Винороби створили особливу пляшку вина. Це Шардоне 2022-го року — року початку війни. ​ Як зазначають автори, це вино вони присвятили дану колекцію всім волонтерам, які допомагали допомагали евакуювати дітей та жінок, людям, які були чужими та стали рідними для багатьох, які довели усьому світу, що українці завжди стоять один за одного.

​ Загалом ця етикетка та це вино стало подякою усім донорам, які допомагали наближати нашу перемогу та продовжують це робити й сьогодні.

​ «Шановні друзі, для нас з сином велика честь взяти участь у цій програмі. Виручені від реалізації цього вина кошти будуть направлені на допомогу родинам українських захисників та на підтримку наших хлопців в Бахмуті. Слава Україні», — коротко прокоментував Сергій Ніжинський.