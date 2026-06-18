ВІЙНА В Україні Скандал з дипкорпусом на Кіпрі: що пишуть ЗМІ про відставку посла та фейкових «почесних консулів»

2026-06-18 09:13

У липні 2025 року Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр було призначено Сергія Ніжинського. Результатом його роботи стала активна проукраїнська позиція, відкриття двох організацій від Світового Конгресу Українців, Представництва Омбудсмена, системна робота з підтримки Кіпром спецтрибуналу та підтримка коаліції щодо повернення викрадених дітей. Про це йдеться у статті видання «Коментарі». Як пише видання, посол написав заяву про звільнення, зазначивши, що «міністр закордонних справ України Сибіга вимагає виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі».

У МЗС України назвали заяву Ніжинського маніпулятивною, пояснили, що ще раніше було внесено подання про його відкликання через незадовільні результати роботи.

Видання «Економічна правда» з'ясувало, що конфлікт посла та МЗС почався ще минулого року. Після призначення послом Ніжинський невдовзі заявив, що викрив випадки, коли якісь кіпріоти представлялися «почесними консулами України», не маючи такого статусу, пише видання. На одному з таких випадків посол наголосив окремо — йдеться про кіпріота Христодулоса Еллінаса. Він ще у 2023 році дійсно був номінований на посаду, але, не завершивши процедуру, почав представлятися новим статусом. І головне: посол заявив про недбалість колег.

У серпні 2023 року, як повідомляють розслідувачі, тодішній посол України на Кіпрі Руслан Німчинський подав до Києва пропозицію призначити Христодулоса Еллінаса почесним консулом України. Вже на цьому етапі, ймовірно, виникли проблеми: Еллінас є кумом Німчинського, оскільки хрестив його сина на Кіпрі у травні того ж 2023 року. Це, зазначають журналісти, підтвердив сам пан Еллінас, запевнивши, що, на його переконання, «це не створює жодного конфлікту інтересів».

Українське законодавство з цього приводу, як пише ЗМІ, лишає невизначеність: кумів дійсно немає у переліку «близьких осіб», визначеному законом про запобігання корупції, але у цьому ж законі передбачено, що дружні відносини створюють такий конфлікт. Втім, фінальне рішення про призначення попередній посол і не ухвалював, лишивши його на наступника, який і заблокував процес.

Еллінас, за даними видання, дійсно був засуджений у минулому у Греції: у далекому 2009 році перша інстанція присудила йому дев’ять років ув'язнення через причетність, як тоді вважав суд, до побудови фінансової піраміди, через яку постраждали понад тисяча грецьких інвесторів. Утім, вирок так і не набув чинності.

У 2015 році апеляційний суд погодився зняти з нього основні звинувачення і підтвердив тільки пособництво, присудивши два роки умовно. Тоді, 11 років тому, про це багато писали кіпрські медіа, зазначаючи, зокрема, що доведене звинувачення могло б призвести до реального ув’язнення, але колегія суддів одноголосно вирішила, що Еллінас заслуговує на пом’якшений вирок «через три обставини, а саме: його попереднє бездоганне життя, його зусилля з відшкодування збитків постраждалим та його доброчесну взаємодію з грецьким судом».

Колишній голова МЗС Павло Клімкін заявив: «Якщо була кримінальна справа, навіть давно, і вона закінчилась якимось вироком — то, як правило, таких людей ніхто не бере на консульські посади. Більше того, не можна брати, навіть якщо є обґрунтоване кримінальне переслідування ще без вироку. Навіть якщо є інформація в соціальних мережах».

Надзвичайний і Повноважний Посол України у відставці, що має досвід на чолі посольства в Єгипті, дипмісії в Брюсселі та генконсульства в Канаді, Андрій Веселовський зазначив: «Якщо були проблеми із законом, навіть у минулому — цього достатньо для „червоної картки“ кандидату, сто відсотків. Якщо відчуваєш хоч найменший натяк на проблеми кандидата із законом, чи із законодавцями, чи з адміністративними органами — такий кандидат у жодному разі не може бути почесним консулом».

Факт залишається фактом, але справедливість, законність та гідність посла Ніжинського, по суті, викрила неоднозначну ситуацію, яка може вплинути на імідж України. Адже почесних консулів, як зазначає ЗМІ, призначають для того, щоб давати результат для держави та/або для українських громадян за кордоном.

Громада українців з Українського Дому в Пафосі, представниця Омбудсмена з прав людини Олена Скаліодес, пластуни, виступили з повною підтримкою посла України з проханням до Президента Зеленського не підписувати заяву про звільнення, а притягнути винних до відповідальності.

Джерело: fakty.ua