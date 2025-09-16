Політика Сергій Ніжинський приступив до виконання обовʼязків посла України на Кіпрі

2025-09-16 09:25

Сергій Ніжинський: “Сьогодні я приступив до виконання обовʼязків Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр. Разом із командою Посольства України свій ранок ми почали із хвилини мовчання за тими, хто загинув у боротьбі за нашу державу. Завдяки кому, ми маємо змогу жити та працювати.

Під Державний Гімн України, мною було урочисто піднято Прапор України.

Продовжую працювати на благо України, але вже в Республіці Кіпр. Головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства України й надалі залишатиметься економічне співробітництво між Україною та Кіпром, посилення санкцій Кіпру проти росії, культурно-гуманітарні проєкти, а також міжцерковні взаємовідносини між Кіпром та Україною.

Працюємо далі!”

