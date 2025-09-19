Політика Кіпр підтримує незалежність України та засуджує окупацію — посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський

2025-09-19 09:29

Кіпр головуватиме в Раді Європи у наступному році. Це ключовий момент для України, тому що Кіпр продовжує бути стабільним у своїй позиції з точки зору голосування з питань України, підтримує її незалежність і засуджує окупацію.

Кіпр може відіграти ключову роль у формуванні європейської політики для відновлення і прискорення інтеграції України до ЄС, зазначає в інтерв’ю зі Світланою Мялик на хвилях Українського Радіо посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.

За його словами Кіпр є унікальним з погляду логістичного сполучення. Він може претендувати на роль логістичного агрохабу для України.

Наразі на Кіпрі проживає 22 тисячі українців, які мають тимчасовий захист.

Посол планує активну співпрацю з українською громадою на Кіпрі і вже запровадив щоденне вшанування хвилиною мовчання загиблих та прослуховування Українського Радіо на території посольства.