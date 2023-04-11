ВОЙНА В Украине фото ВСУ: враг может применить против Украины новые иранские дроны Miraj-532

2023-04-11 20:14

В Силах обороны юга не исключают, что Россия может использовать новый иранский дрон-камикадзе Miraj-532 в войне против Украины.

Об этом сказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"По всей вероятности, они могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такого предела враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Пока мы не фиксировали ничего такого", - сказала спикер.

По ее словам, если разрабатывается какая-нибудь единица активного действия, которая может быть применена врагом, украинские защитники ищут способы противодействия. Специалисты уже изучают заявленные характеристики этого дрона.

"Уверена, что наша система противовоздушной обороны будет способна защитить и отработать правильно", – отметила она.

Спикер подтвердила информацию о том, что качество беспилотников, которые Россия в последнее время применяет в Украине, снизилась.

"Да, мы наблюдаем такое явление. Действительно, по всей вероятности, влияют те же санкции, которые должны все же заработать и отражаться также на боевой ситуации. И все же недооценивать врага нельзя. Камеры там есть, беспилотники активны. Сбор информации в таком случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение будет наиболее эффективным", - сказала Гуменюк.