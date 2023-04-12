ВОЙНА В Украине Украинцы начали массово возвращаться из-за границы - в ГПС отметили резкий рост пассажиропотока

2023-04-12 13:34

Граждане Украины на протяжении двух недель массово возвращаются из-за границы. Пассажиропоток в обе стороны в отдельные дни превышает 110 тысяч человек. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для СМИ.

По его словам, увеличение пассажиропотока пограничники заметили с 29 марта. До этого границу в среднем пересекали до 80 тысяч человек в обоих направлениях. Также не было четкого преобладания выезда граждан, пересекающих границу, или въезда.

"Начиная с 29 марта пассажиропоток начал расти до 90 тысяч, более 110 тысяч человек в сутки, особенно в субботу-воскресенье. Это четко фиксировалось и 1-2 апреля, и 8-9-го. За вчера пассажиропоток был на уровне до 90 тысяч лиц", – рассказал Демченко.

В последние две недели отмечается четкое преобладание въезда граждан над выездом. Основную категорию въезжающих составляют граждане Украины.

"То есть мы хорошо понимаем, что граждане Украины на данный момент возвращаются из-за границы, чтобы провести Пасхальные праздники в Украине. При том, что разница на въезд может достигать 10-20 тысяч в сутки и более. Существенное преобладание въезда на эти праздники даже больше, чем мы фиксировали на новогодние праздники", – обратил внимание он.