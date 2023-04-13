ВОЙНА В Украине Президент подписал закон о пенсиях людям, проживающим на временно оккупированной территории

2023-04-13 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или территории, на которой ведутся боевые действия, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что граждане, достигшие пенсионного возраста, или ставшие лицами с инвалидностью, или потерявшие кормильца и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии.

Они не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи. Документ призывает урегулировать эту проблему, в частности, предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно с принятым законом, пенсия будет назначаться:

  • по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Нормы закона распространяются также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их.

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враг публикует видео казней украинских военных, чтобы отбить у своих желание сдаться - ГУР 2023-04-12 22:25