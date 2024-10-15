Жизнь Штрафы для пенсионеров: кто и за что рискует потерять часть пенсии

2024-10-15 18:26

Украинские пенсионеры могут получить штрафы, в следствии которых им придет более низкая выплата.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

В текущем месяце некоторые пенсионеры могут столкнуться с сокращением пенсионных выплат из-за штрафов. Это относится к тем, кто не сообщил вовремя о важных изменениях в своей жизни, например, о начале работы или увольнении.

Пенсионный фонд предупреждает, что при обнаружении таких нарушений пенсионер может быть обязан вернуть часть полученных денег. Есть два способа:

Пенсионер сам возвращает лишние деньги.

Пенсионный фонд удерживает до 20% от каждой пенсионной выплаты, пока долг не будет погашен.

В результате таких удержаний пенсионер будет получать меньшую сумму на руки.

Важным также является то, что эти штрафные санкции могут коснуться пенсионных надбавок, которые доступны только тем, кто вышел на пенсию и прекратил работать.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ", - объяснили в ПФУ.