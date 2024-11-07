Жизнь В Украине заморозили минимальные пенсии на несколько лет

2024-11-07 16:48

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, размеры минимальных пенсий в Украине останутся неизменными до 2028 года. Об этом сообщает Соцпортал.

На сегодняшний день минимальные пенсионные выплаты в стране варьируются от 2 725 до 3 370 гривен, в зависимости от возраста и трудового стажа пенсионера. Последнее повышение произошло в 2024 году в рамках ежегодной индексации.

По информации источника, неработающие пенсионеры без учета стажа получают 2 725 гривен. Пенсионеры до 70 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин, 35 для мужчин) получают 2 980 гривен.

Лица в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем имеют право на пенсию в размере 3 240 гривен. Пенсионеры от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин получают 3 370 гривен. Такую же сумму получают неработающие пенсионеры от 65 лет с полным страховым стажем.

Следующего пересмотра размеров минимальных пенсионных выплат стоит ожидать не раньше 2028 года.