Курс американского доллара вырос в обменных пунктах Украины, отыграв снижение, которое произошло накануне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в среду, 19 апреля.
Так, сегодня курс доллара в продаже поднялся на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро укрепился на 10 копеек до 41,60 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс доллара составляет:
Средний курс евро составляет:
Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на сегодня немного снизился – до 40,1066 гривен за евро (-0,0366 гривен).