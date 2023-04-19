ВОЙНА В Украине Курс валют на сегодня: в Украине доллар и евро начали укрепляться

2023-04-19 14:31

Курс американского доллара вырос в обменных пунктах Украины, отыграв снижение, которое произошло накануне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в среду, 19 апреля.

Так, сегодня курс доллара в продаже поднялся на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро укрепился на 10 копеек до 41,60 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

покупка – 37,55 грн (37,50 – 18 апреля)

продажа – 38,15 грн (38,10 – 18 апреля) за доллар

Средний курс евро составляет:

покупка – 40,80 грн (40,70 грн – 18 апреля)

продажа – 41,60 грн (41,50 – 18 апреля) за евро

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на сегодня немного снизился – до 40,1066 гривен за евро (-0,0366 гривен).