Економіка Курс гривні на готівковому ринку України знову помітно зміцнився відносно долара і євро

2026-09-08 16:18

Курс гривні знову трохи зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у вівторок, 8 вересня.

Так, середній курс продажу долара впав ще на 5 копійок перебуває на рівні 44,75 гривень. Курс продажу євро втратив 1 копійку – 52,10 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,60 гривні (-8 копійок), а євро – по 51,85 гривні (-5 копійок).

На міжбанку курс американської валюти додав 9 копійок і перебуває на рівні 44,45-44,48 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У понеділок НБУ знизив офіційний курс долара на 9 копійок – 44,46 гривень. Курс євро впав на 10 копійок – 51,68 гривень.

Також стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк підвищив обсяги продажу доларів на 4,5%. Вони увосьме поспіль перевищили психологічну межу – $1 млрд 329 млн.

Нагадаємо, в НБУ вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.