ВОЙНА В Украине фото Сегодня в Киеве замечен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2023-04-20 12:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent 20 апреля.

Указано, что генсека НАТО заметили журналисты на Михайловской площади в центре Киева. Столтенберг почтил память погибших украинских военных.

Вероятно, генеральный секретарь Альянса проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине, чтобы обеспечить ускорение деоккупации территорий.

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