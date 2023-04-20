Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent 20 апреля.
Указано, что генсека НАТО заметили журналисты на Михайловской площади в центре Киева. Столтенберг почтил память погибших украинских военных.
Вероятно, генеральный секретарь Альянса проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее на этой неделе Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине, чтобы обеспечить ускорение деоккупации территорий.