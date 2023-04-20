ВОЙНА В Украине фото Сегодня в Киеве замечен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2023-04-20 12:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent 20 апреля.

Указано, что генсека НАТО заметили журналисты на Михайловской площади в центре Киева. Столтенберг почтил память погибших украинских военных.

Вероятно, генеральный секретарь Альянса проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине, чтобы обеспечить ускорение деоккупации территорий.