ВОЙНА В Украине В Рамштайне состоится встреча "танковой коалиции", - Минобороны Польши

2023-04-20 20:43

 

В рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля пройдет встреча министров обороны стран, входящих в так называемую танковую коалицию.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

"Конференция будет посвящена оценке текущей военной ситуации в Украине, обсуждению масштабов поддержки Вооруженных сил Украины, а также планам и новым военным возможностям в этой связи",- говорится в сообщении.

В Рамштайне также планируется встреча министров обороны так называемой танковой коалиции, в которой примет участие и вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак

Сказано также, что он проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Беном Уоллесом.

По данным польского оборонного ведомства, страна является одним из самых больших доноров гуманитарной и военной помощи Украине. В частности, Польша реализует так называемый обучающий пакет для ВСУ. В общей сложности она предоставила разнообразной военной техники на сумму более 2,5 млрд евро.

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