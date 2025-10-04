Політика Наступна зустріч з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться у Брюсселі 15 жовтня

2025-10-04 08:28

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться у Брюсселі 15 жовтня. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Того ж дня пройде і засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

У свою чергу Інтерфакс-Україна повідомляє, що в межах заходу відбудеться і засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони Дениса Шмигаля. Він теж буде брати участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, 9 вересня у Лондоні відбулось 30 засідання у форматі Рамштайн. Воно проходило у гібридному форматі.