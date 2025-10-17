Політика Яких домовленостей було досягнуто під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі

2025-10-17 10:27

Під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі було досягнуто нових домовленостей про оборонну підтримку України на сотні мільйонів доларів, які будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

Так, вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL із закупівлі зброї США для України на загальну суму 422 млн доларів. Загалом внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії склали $715 млн:

  • Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
  • Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
  • Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.
  • Ісландія – $4 млн у межах "данської моделі".

Окрім того, вдалось домовитись про таку військову допомогу:

  • Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках.
  • Чехія – новий пакет на $72 млн
  • Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
  • Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
  • Фінляндія – готує 13 пакет військової допомоги.
