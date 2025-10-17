Політика Яких домовленостей було досягнуто під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі

2025-10-17 10:27

Під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі було досягнуто нових домовленостей про оборонну підтримку України на сотні мільйонів доларів, які будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

Так, вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL із закупівлі зброї США для України на загальну суму 422 млн доларів. Загалом внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії склали $715 млн:

Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.

Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.

Ісландія – $4 млн у межах "данської моделі".

Окрім того, вдалось домовитись про таку військову допомогу: