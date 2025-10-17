Яких домовленостей було досягнуто під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі

Під час 31 засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі було досягнуто нових домовленостей про оборонну підтримку України на сотні мільйонів доларів, які будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.
Так, вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL із закупівлі зброї США для України на загальну суму 422 млн доларів. Загалом внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії склали $715 млн:
Окрім того, вдалось домовитись про таку військову допомогу: