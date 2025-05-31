Политика Стала відомою точна дата нового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

2025-05-31 11:33

Наступного тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це повідомила пресслужба НАТО.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО (в Брюсселі -ред.)", - йдеться у повідомленні.

Це буде вже 28 засідання Рамштайну. Попереднє відбулося 11 квітня, теж у Брюсселі. За його підсумками країни-учасниці формату анонсували військову допомогу Україні на 21 млрд євро.

Також повідомлялоя, що наступне засідання Рамштайну може відбутися в Україні за участю представників Сил оборони та оборонно-промислового комплексу.