Стала відомою точна дата нового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

Наступного тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це повідомила пресслужба НАТО.
"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО (в Брюсселі -ред.)", - йдеться у повідомленні.
Це буде вже 28 засідання Рамштайну. Попереднє відбулося 11 квітня, теж у Брюсселі. За його підсумками країни-учасниці формату анонсували військову допомогу Україні на 21 млрд євро.
Також повідомлялоя, що наступне засідання Рамштайну може відбутися в Україні за участю представників Сил оборони та оборонно-промислового комплексу.