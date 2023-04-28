ВОЙНА В Украине СБУ оперативно находит вражеских солдат, которые совершают военные преступления

2023-04-28 17:32

Служба безопасности Украины идентифицировала личность российского оккупанта, который в перехваченном телефонном разговоре признался, что убивал украинских военнопленных после допросов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области рф, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Новый перехват СБУ телефонного разговора оккупанта был сделан на восточном фронте Украины. В разговоре преступник подробно рассказывал о том, "как перерезает человеку горло".

"И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью", – говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре также преступник объясняет, что "военнопленных нужно утилизировать".

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из рф понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны", – добавили в спецслужбе.