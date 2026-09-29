ВІЙНА В Україні СБУ нагадала українцям про довічне ув'язнення за допомогу ворогу у незаконній реєстрації Starlink

2026-09-29 11:34

Служба безпеки України викриває спроби російських спецслужб залучати громадян України до незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink, які надалі можуть використовуватися російськими загарбниками.

Для пошуку виконавців представники рф використовують, зокрема, Telegram-канали та інші інтернет-ресурси з пропозиціями «легкого заробітку».

Зазвичай потенційним виконавцям пропонують гроші за нібито просту послугу — оформити Starlink на власні персональні дані та передати російському куратору відповідні реквізити. У низці випадків для серійної активації терміналів вербувальники намагаються залучати знайомих або підставних осіб.У СБУ наголошують: така «підробітка» може мати серйозні наслідки.

Передача ворогу персональних даних для реєстрації супутникового обладнання та виконання завдань російських спецслужб може кваліфікуватися за статтями Кримінального кодексу України залежно від конкретних обставин.

Зокрема, у встановлених СБУ випадках фігурантам повідомляли про підозру за статтями щодо державної зради, пособництва державі-агресору або перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Санкції окремих статей передбачають тривалі строки позбавлення волі, а за державну зраду в умовах воєнного стану — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України закликає громадян не погоджуватися на пропозиції заробітку, пов’язані з реєстрацією Starlink для третіх осіб, передачею персональних даних або виконанням завдань, отриманих від невідомих осіб через інтернет.

Якщо ви отримали подібну пропозицію або маєте інформацію про спроби залучення українців до роботи на користь російських спецслужб — повідомте про це СБУ.