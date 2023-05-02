ВОЙНА В Украине СБУ викрила керівництво лікарні на Хмельниччині на масовому виготовленні фіктивних документів

2023-05-02 12:27

Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та «списання» з військової служби за станом здоров’я.

За оперативними даними, «прибуток» фігурантів сягав 150 тис. дол. на місяць. Вартість «послуги» становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості «замовлення» і пакету виготовлених «документів».

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки.

Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол. хабаря.

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ВОЙНА В Украине

СБУ викрила керівництво лікарні на Хмельниччині на масовому виготовленні фіктивних документів 2023-05-02 12:27
Командующий Сухопутными войсками ВСУ побывал на позициях украинских военных под Бахмутом 2023-05-02 11:33
Ситуация в Херсонской области: в ВСУ рассказали о зачистке от врага 30-километровой зоны левого берега 2023-05-02 10:26
С мая в Украине вводится новый вид денежной помощи: кто имеет право 2023-05-01 22:27